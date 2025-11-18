Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Geräusche aus dem All

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 13vom 18.11.2025
Folge 13: Geräusche aus dem All

40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Im Amarillo Zoo in Texas fängt die Kamera ein Wesen ein, das wie ein Chupacabra aussieht. Das lateinamerikanische Fabelwesen soll Schafen und Ziegen das Blut aussaugen.

