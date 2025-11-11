Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Geheime UFO-Basis

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 7vom 11.11.2025
Geheime UFO-Basis

Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Folge 7: Geheime UFO-Basis

40 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Fliegt da tatsächlich ein Hexenbesen durch die Lüfte oder hat sich jemand einen gelungenen Halloween-Scherz ausgedacht?

