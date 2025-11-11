Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 11: Der Zombie-Fisch
40 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Die US-Marine präsentiert US-Politikern ein aufwühlendes Video, das die Existenz von UFOs beweisen soll. Wie steht es um das Monster von Loch Ness? Jüngste Aufnahmen zeigen es bei bester Gesundheit.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC