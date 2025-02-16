Auf Streife - Berlin
Folge 22: Verhextes Geld
45 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12
Eine panische Frau informiert die Polizei. Sie befüchtet, ihre Mutter sei Opfer von Trickbetrügern geworden.Die Beamten verschaffen sich Zutritt und wirklich: Die Kriminellen haben die ältere Dame sogar niedergeschlagen! - Zwei Frauen werden nach dem Sport in der Umkleide während des Duschens ihre Klamotten geraubt und sie obendrein nackt gefilmt. Als die Polizei eintrifft, liegt ein blutender Mann auf dem Boden.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
