Auf Streife - Berlin
Folge 3: Der falsche Paketbote
46 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einem Wohnhaus gerufen. Anwohner befürchten ein Gewaltverbrechen bei ihrer Nachbarin. Die Frau ist verletzt und gibt an, von einem Paketboten bedrängt worden zu sein. - Eine Schülerin hat die Polizei informiert, nachdem es zu einem Zwischenfall während des Sportunterrichts gekommen ist. - Eine Mutter und ihr Sohn werden in einem Spielwarenladen des Diebstahls bezichtigt. Die gestohlene Ware wird im Rucksack des 11-Jährigen gefunden.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
