Auf Streife - Berlin
Folge 13: Gütertrennung mal anders
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Ehestreit gerufen. Ein Mann soll mit einer Motorsäge auf seine Frau losgegangen sein. Können die Beamten noch rechtzeitig eingreifen? - Die Beamten werden zu einem Späti gerufen, in dem eine junge Frau randaliert. Offenbar hat sich die Inhaberin geweigert, ihr alkoholische Getränke zu verkaufen. Was die Polizisten bei diesem Einsatz herausfinden, könnte ein Menschenleben kosten.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1