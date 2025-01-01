Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wo sind die Kinder?

SAT.1Staffel 1Folge 12
Folge 12: Wo sind die Kinder?

46 Min.Ab 12

Die Beamten werden von einer Mutter gerufen, deren drogenabhängiger Ex-Mann ihre zwei Kinder nach der Besuchszeit nicht zurückgebracht hat. - Die Polizisten werden zu einer Sackgasse gerufen, in der ein Mann mit seinem Wagen die Straße blockiert, um die Hochzeit seiner Ex zu verhindern. - Ein nackter Mann klaut einen Kittel im Berufsbekleidungsgeschäft. Seine Ausrede: ihm und seiner Freundin soll die Kleidung im Park gestohlen worden sein.

