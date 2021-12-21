Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Partygirl von Taxifahrer entführt

SAT.1Staffel 1Folge 11vom 21.12.2021
Partygirl von Taxifahrer entführt

Partygirl von Taxifahrer entführtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 11: Partygirl von Taxifahrer entführt

45 Min.Folge vom 21.12.2021Ab 12

In einem wenig befahrenen Industriegebiet fällt den Polizisten eine junge, barfuß laufende und sehr derangiert wirkende Frau am Straßenrand auf? Die Polizisten treffen in einer gynäkologischen Praxis auf einen aufgebrachten Mann, der von der Ärztin verlangt, das Kind seiner Stieftochter abzutreiben. - Ein Ehepaar wird in seinem Auto von einem SUV bedrängt, sodass es fast zum Unfall kommt. Der Ehemann rastet aus und legt sich mit den Insassen des SUVs an.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen