Auf Streife - Berlin
Folge 5: Der gewalttätige Sohn
46 Min.Ab 12
Die Beamten kommen wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt zu einer Familie. Der Sohn verhält sich beunruhigend - was ist hier wirklich los? - Die Polizei wird von einem Ehepaar gerufen. Dieses macht sich große Sorgen um einen Freund, da er nicht öffnet. Die Beamten verschaffen sich mit Hilfe einer Leiter Zutritt und staunen nicht schlecht. - Auf ein Bistro wird eine Farbbeutel-Attacke verübt. Die ersten Indizien weisen auf eine ehemalige Servicekraft als Täterin hin.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1