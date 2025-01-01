Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1
46 Min.Ab 12

Eine aufmerksame Passantin ruft die Beamten, weil ein Spanner offenbar heimlich ein Pärchen beim Liebesspiel im Auto gefilmt hat. Können die Beamten ihn schnappen? - Den Polizisten fällt auf Streifenfahrt eine verwirrte Dame auf, die ein Hundehalsband trägt. Wer hat ihr das angetan? - Die Beamten werden zu einem Autounfall gerufen. Ein Jugendlicher will mit seiner Freundin fliehen. Als dessen Vater dazustößt, eskaliert die Situation.

SAT.1
