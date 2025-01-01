Bloßgestellt - Die nackte auf der StraßeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 16: Bloßgestellt - Die nackte auf der Straße
45 Min.Ab 12
Einsatz am Straßenstrich: Eine Prostituierte stellt sich schützend vor eine Nackte, die von zwei anderen Huren angefeindet wird. Warum will sich die Frau nicht helfen lassen? - Die Beamten werden zu einem Tattoostudio gerufen. Hier randaliert ein Kunde, weil ihm angeblich ein falsches Tattoo gestochen wurde. - Die Beamten werden von der Wächterin zu einem öffentlichen Parkhaus gerufen: Eine Frau rast mit ihrem Motorroller darin herum und kommt nicht mehr heraus.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1