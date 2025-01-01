Auf Streife - Berlin
Folge 18: Kind zu verkaufen
46 Min.Ab 12
Ein junges Paar mit Baby wagt einen vermeintlichen Liebes-Neuanfang. Doch der Vater führt etwas ganz anderes im Schilde. Die Polizei greift ein. - Ein junger Mann liegt blutend vor einer Wohnsiedlung. Es stellt sich heraus, dass er vom Balkon gestoßen wurde. Doch er ist nicht das einzige Opfer. - Eine 13-Jährige ist in eine Schule eingebrochen. Die Polizisten machen ihre Mutter und den Stiefvater ausfindig.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
