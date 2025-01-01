Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Kind zu verkaufen

SAT.1Staffel 1Folge 18
Kind zu verkaufen

Kind zu verkaufenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 18: Kind zu verkaufen

46 Min.Ab 12

Ein junges Paar mit Baby wagt einen vermeintlichen Liebes-Neuanfang. Doch der Vater führt etwas ganz anderes im Schilde. Die Polizei greift ein. - Ein junger Mann liegt blutend vor einer Wohnsiedlung. Es stellt sich heraus, dass er vom Balkon gestoßen wurde. Doch er ist nicht das einzige Opfer. - Eine 13-Jährige ist in eine Schule eingebrochen. Die Polizisten machen ihre Mutter und den Stiefvater ausfindig.

