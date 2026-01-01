Auf Streife - Berlin
Folge 20: Gebraucht
46 Min.Ab 12
Die Polizisten werden gerufen, weil ein Mann beim Verkauf seines Gebrauchtwagens niedergeschlagen und ausgeraubt wurde. Bald darauf gibt es einen neuerlichen Überfall! Doch es sind zwei Paare im Haus - wer ist Opfer und wer Täter?? - Die Polizei wird alarmiert, weil ein Mann Möbel aus dem vierten Stock wirft. Was ist in der Familie bloß los? - Damenunterwäsche verschwindet aus einer gemeinschaftlichen Waschküche, woraufhin ein Streit zwischen Nachbarn entbrennt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1