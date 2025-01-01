Auf Streife - Berlin
Folge 17: Dieb klaut Auto mitsamt Kind
46 Min.Ab 12
Die Polizei wird zu einem Unfall gerufen. Ein Rollerfahrer ist gestürzt, als er einer verzweifelten Mutter helfen wollte, deren Auto mitsamt ihrem Sohn geklaut wurde. Werden die Polizisten den Jungen finden? - Die Polizei kommt zu einem heftigen Streit zwischen zwei Familien. Die eine Partei behauptet, ihre Tochter würde von dem Sohn der Nachbarn festgehalten. Die Polizisten vermitteln. - Ein Sozialarbeiter ruft die Polizei zu einem Jugendzentrum. Ein Mädchen wurde angeschossen.
