Auf Streife - Berlin
Folge 25: Den mach ich platt
46 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Die Beamten werden zum Parkplatz am Jobcenter gerufen, wo ein Mann mit einem Messer herumschleicht. Die Beamten stoßen schließlich auf eine Frau in großer Gefahr. - Die Polizisten machen sich auf die Suche nach einem Jungen, der seit vier Tagen unentschuldigt dem Unterricht fernbleibt. Was die Beamten bei ihm zu Hause entdecken, erschüttert sie ... - Die Beamten werden wegen eines Einbruchs alarmiert. Die Melderin belastet einen Nachbarn, der bis vor kurzem im Knast saß.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
