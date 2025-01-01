Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Tödliche Mutterliebe

SAT.1Staffel 1Folge 27
Tödliche Mutterliebe

Tödliche MutterliebeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 27: Tödliche Mutterliebe

46 Min.Ab 12

Eine völlig geschockte Frau ruft die Polizei: Sie hat ihre hochschwangere Nachbarin blutüberströmt im Keller gefunden. Vermutlich wurde die Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Doch was ist das Motiv? - Die Beamten werden von einer Boutique-Verkäuferin gerufen. In ihrem Geschäft randaliert eine Kundin, die sich reihum in zu kleine Kleider zwängt und diese ruiniert. Die Frau scheint völlig von Sinnen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen