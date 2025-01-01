Auf Streife - Berlin
Folge 27: Tödliche Mutterliebe
46 Min.Ab 12
Eine völlig geschockte Frau ruft die Polizei: Sie hat ihre hochschwangere Nachbarin blutüberströmt im Keller gefunden. Vermutlich wurde die Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Doch was ist das Motiv? - Die Beamten werden von einer Boutique-Verkäuferin gerufen. In ihrem Geschäft randaliert eine Kundin, die sich reihum in zu kleine Kleider zwängt und diese ruiniert. Die Frau scheint völlig von Sinnen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1