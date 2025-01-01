Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Passantin findet Zettel mit Hilferuf

SAT.1Staffel 1Folge 31
Passantin findet Zettel mit Hilferuf

Auf Streife - Berlin

Folge 31: Passantin findet Zettel mit Hilferuf

46 Min.Ab 12

Eine Passantin findet einen Zettel mit einem Hilferuf: Jemand hat Angst um sein Leben und scheint eingesperrt! Die Beamten mutmaßen, dass er aus dem Fenster eines Hochhauses geworfen wurde. Ein brisanter Einsatz für die Beamten beginnt und verlangt ihnen alles ab. Ein Juwelier und seine Tochter werden überfallen. Der Verdacht richtet sich gegen den Lebensgefährten der Tochter. Doch so klar liegt der Fall dann doch nicht ...

