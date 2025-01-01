Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Touristen-Irr-Führung

SAT.1Staffel 1Folge 32
Touristen-Irr-Führung

Touristen-Irr-FührungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 32: Touristen-Irr-Führung

45 Min.Ab 12

Eine Touristengruppe wird brutal überfallen. Die Jagd nach dem Täter ist gefährlich und es tut sich eine menschliche Tragödie auf. - Die Polizei wird zu einem Einfamilienhaus gerufen. Die Anwohnerin fühlt sich von ihrem Ex-Freund bedroht, der wegen ihr in U-Haft musste. Doch steckt wirklich er dahinter? - Die Polizei wird alarmiert, weil man Babygeschrei aus einem Tunnelsystem hört. Die Beamten machen sich auf die Suche und finden etwas Überraschendes.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen