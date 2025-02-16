Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

12-Jähriger läuft betrunken auf die Strasse

SAT.1Staffel 1Folge 33vom 16.02.2025
Folge 33: 12-Jähriger läuft betrunken auf die Strasse

46 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12

Ein Zwölfjähriger wird von einem Auto angefahren. Die Fahrerin kann sich den Unfall nicht erklären. Die Polizisten nach näherer Begutachtung des Jungen schon: Er ist betrunken! - Die Polizisten werden von einer Sprechstundenhilfe gerufen. Zwischen der Mutter einer jungen Patientin und dem behandelnden Arzt ist in der Praxis ein lautstarker Streit ausgebrochen .- Eine Frau ruft ängstlich die Polizei: auf ihrem Balkon ist ein Einbrecher, sie fürchtet, dass er ihr etwas antun will!

