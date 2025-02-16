12-Jähriger läuft betrunken auf die StrasseJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 33: 12-Jähriger läuft betrunken auf die Strasse
46 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12
Ein Zwölfjähriger wird von einem Auto angefahren. Die Fahrerin kann sich den Unfall nicht erklären. Die Polizisten nach näherer Begutachtung des Jungen schon: Er ist betrunken! - Die Polizisten werden von einer Sprechstundenhilfe gerufen. Zwischen der Mutter einer jungen Patientin und dem behandelnden Arzt ist in der Praxis ein lautstarker Streit ausgebrochen .- Eine Frau ruft ängstlich die Polizei: auf ihrem Balkon ist ein Einbrecher, sie fürchtet, dass er ihr etwas antun will!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1