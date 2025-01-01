Auf Streife - Berlin
Folge 36: Der geklaute Blindenhund
45 Min.Ab 12
Die Beamten werden von einer blinden Frau gerufen, die ausgeraubt wurde. Doch nicht nur ihre Handtasche ist weg, auch von ihrem lebenswichtigen Blindenhund fehlt jede Spur. - Zwei Frauen gehen sich in einem Schwimmbad wegen eines geklauten Handys an die Gurgel. Die Beamten müssen schlichten und verhelfen dabei gleichzeitig einem kleinen Jungen zu seinem Recht. - Während eines Elvis-Imitatoren-Wettbewerbs ist es zu blutigen Auseinandersetzungen unter den Teilnehmern gekommen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
