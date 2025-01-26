Schmuggel-Zigaretten für KinderJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 39: Schmuggel-Zigaretten für Kinder
46 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Eine Mutter alarmiert die Polizei, weil ihrem Sohn Zigaretten verkauft wurden. Vor Ort stellt sich heraus, dass es sich um Schmuggelware handelt. Doch woher kommt diese? - Der Geschäftsführer eines Möbelhauses ruft die Polizei. Er hat beim Aufschließen seines Ladens einen unbekannten Mann in den Geschäftsräumen entdeckt, der dort zu 'wohnen' scheint. - Die Polizei wird von einer entnervten Frau alarmiert: Ihre Nachbarn verursachen wahnsinnigen Lärm.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1