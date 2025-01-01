Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Das Einbrechermärchen

SAT.1Staffel 2Folge 23
Folge 23: Das Einbrechermärchen

45 Min.Ab 12

Ein Familienvater steht fassungslos vor der aufgebrochenen Haustür seines Hauses, alle Wertgegenstände wurden gestohlen. Die Polizisten nehmen die Spur auf und enttarnen den überraschenden Täter. - Die Polizei wird gerufen, weil ein Mann Münzen aus einem städtischen Brunnen sammelt. Er behauptet, dass seine kleine Nichte aus Versehen zu viel Geld hinein geworfen hätte. Doch die Wahrheit ist weitaus hintergründiger. - Und: Eine Frau wird vor einem Elektroladen überfallen.

SAT.1
