Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Dieb lässt Kind zurück

SAT.1Staffel 2Folge 29vom 26.10.2025
Dieb lässt Kind zurück

Dieb lässt Kind zurückJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 29: Dieb lässt Kind zurück

46 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Die Beamten eilen einer Wirtin zu Hilfe. Ihr wurden die gesamten Tageseinnahmen gestohlen. Doch das ist nicht alles: Es wurde ein Baby unter einem Tisch in ihrer Bar zurückgelassen. Gibt es einen Zusammenhang? - Ein junger Mann meldet den Polizisten einen Diebstahl aus seiner Wohnung. Bald stellt sich heraus, dass er nur virtuell bei einem Onlinespiel beklaut wurde. Er weiß, dass die Polizisten dafür nicht zuständig sind, denn er soll sie sowieso nur ablenken ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen