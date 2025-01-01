Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Shut up and drive!

SAT.1Staffel 5Folge 31
Shut up and drive!

Auf Streife - Berlin

Folge 31: Shut up and drive!

45 Min.Ab 12

Eine Frau ruft die Polizei. Ihr Nachbar ist mit ihrem Auto einfach abgehauen. In einem Friseursalon kommt es zu einem heftigen Streit: Ein Mann mit Glatze randaliert und bedroht die Angestellten mit einer Schere. Die Beamten wollen einen Mann wegen nicht bezahlter Geldbuße festnehmen, doch sein kleiner Sohn macht auf und will den Beamten sein Sparschwein opfern. Auf Fußstreife schlichten die Beamten einen Streit. Eine schwangere Frau wurde von einem Radfahrer angefahren.

