Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 10: Kein Entkommen
44 Min.Ab 12
Im Inneren eines Luftschutzbunkers ist ein als Abenteuer geplanter Familienausflug schrecklich schiefgegangen: Einer der Eingesperrten brach nach einem Stromschlag bewusstlos zusammen. - In der Notaufnahme übergibt das Rettungsteam einen Mann, der auf ungeklärte Weise vom Dach seiner Garage gestürzt ist. Der Patient ist kostümiert wie ein Superheld. - Team Delta steht vor einem Rätsel, als eine Patientin hustend und röchelnd in ihrem Garten gefunden wird.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1