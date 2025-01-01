Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 5Folge 18
44 Min.Ab 12

Ein benommener Junge wird von einem Taxifahrer in die Notaufnahme gebracht. Er war ihm bei einem Unwetter nahe eines Bahnübergangs vors Auto gelaufen. Was hatte der Junge dort zu suchen? Die Verbrennungspuren an seinen Fingern bringen die Spezialisten auf die Spur eines dramatisch verlaufenen Familienausflugs: Irgendwo im Wald kämpfen auch der Onkel und die Cousine des Jungen um ihr Leben und müssen deshalb schnellstens gefunden werden!

