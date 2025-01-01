Zum Inhalt springenBarrierefrei
Liebe Bergrettung, hol uns bitte ab

SAT.1Staffel 5Folge 1
44 Min.Ab 12

Ein Mann wird klitschnass in die Notaufnahme eingeliefert. Der Unbekannte kann sich an nichts mehr erinnern. Als schließlich seine Frau ausfindig gemacht wird, stellt sich die entsetzliche Frage: Wo steckt der gemeinsame Sohn? Sofort durchkämmen die Rettungskräfte das Gebiet um den See, an dem der Vater gefunden wurde. Doch der Suchhund findet zunächst keine Spur ...

