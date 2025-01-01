Ein Unglück kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 14: Ein Unglück kommt selten allein
44 Min.Ab 12
Ein Auto ist frontal mit einem Stromkasten kollidiert. Als Team Delta den Unfallort erreicht, gibt es eine Explosion! Der Kasten sprüht heftige Funken und die Insassen sind gefangen, weil die Karossereie unter Strom steht. - Eine Frau ist bei Renovierungsarbeiten von der Leiter gestürzt. Zunächst wird ein Hirntumor vermutet. Doch als die Frau den Inhalt ihrer Handtasche offenbart, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung.
Staffel 5
Alle Staffeln
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1