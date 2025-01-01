Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Ein Unglück kommt selten allein

SAT.1Staffel 5Folge 14
Ein Unglück kommt selten allein

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 14: Ein Unglück kommt selten allein

44 Min.Ab 12

Ein Auto ist frontal mit einem Stromkasten kollidiert. Als Team Delta den Unfallort erreicht, gibt es eine Explosion! Der Kasten sprüht heftige Funken und die Insassen sind gefangen, weil die Karossereie unter Strom steht. - Eine Frau ist bei Renovierungsarbeiten von der Leiter gestürzt. Zunächst wird ein Hirntumor vermutet. Doch als die Frau den Inhalt ihrer Handtasche offenbart, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung.

SAT.1
