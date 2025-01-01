Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 13: Lisas Liebesversteck
44 Min.Ab 12
Aus einem brennenden Container auf einem Schrottplatz ertönen laute Hilferufe. Warum sind dort Menschen eingesperrt - und können sie rechtzeitig gerettet werden? - Ein Taucher hat sich schwere Verbrennungen zugezogen und sein Sohn bekommt plötzlich Atemnot. Was ist unter Wasser vorgefallen? - Und: Eine Kontrolle auf Schwarzarbeit in einem Fahrradlager führt die Zöllner auf die heiße Spur von Fahrraddieben und Erbstücken.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1