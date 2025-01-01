Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Jungen, die in Brillen starren

SAT.1Staffel 5Folge 12
Jungen, die in Brillen starren

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 12: Jungen, die in Brillen starren

44 Min.Ab 12

Ein Teenager versucht, seine Elektrogeräte aus einem brennenden Familienhaus zu retten, schafft es aber selbst nicht mehr heraus. Auch von seinem Cousin fehlt jede Spur! - Ein junger Mann ist beim Verladen von Wasserkisten unglücklich gestürzt. Hat er einen Schwächeanfall erlitten oder streikt gar sein Herz? Als der Arzt eine Narbe auf der Brust seines Patienten entdeckt, hat er einen schlimmen Verdacht.

