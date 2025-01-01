Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 6
44 Min.Ab 12

Ein in Flammen stehendes Auto versetzt die eintreffenden Besitzer in Schock: Befanden sich ihre Kinder noch im Fahrzeug? Dann bricht ein Elternteil zusammen. - Eine junge Frau stürzt aus dem Fenster des ersten Stocks. Der Notarzt stellt eine ungewöhnliche Verletzung fest: Verbrechen oder ungewöhnlicher Haushaltsunfall?

