Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 6: Eine Flucht mit Folgen
44 Min.Ab 12
Ein in Flammen stehendes Auto versetzt die eintreffenden Besitzer in Schock: Befanden sich ihre Kinder noch im Fahrzeug? Dann bricht ein Elternteil zusammen. - Eine junge Frau stürzt aus dem Fenster des ersten Stocks. Der Notarzt stellt eine ungewöhnliche Verletzung fest: Verbrechen oder ungewöhnlicher Haushaltsunfall?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1