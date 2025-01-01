Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Scharfe Frise

SAT.1Staffel 5Folge 17
Scharfe Frise

Scharfe FriseJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 17: Scharfe Frise

44 Min.Ab 12

Ein Friseurbesuch endet in einer Katastrophe: Bei einem spektakulären Show-Frisieren mit Säbeln wird ein Kunde schwer verletzt! - Die unerklärliche Magen-Darm-Erkrankung einer 16-Jährigen sorgt für Aufregung. Als eine weitere Erkrankte mit ähnlichen Symptomen auftaucht, stellt sich die Frage, ob man es mit einer gefährlichen Epidemie zu tun hat, was zum Großalarm in der Notaufnahme führt. - Ein mysteriöser Verkehrsunfall gibt den Spezialisten Rätsel auf.

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen