Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 5Folge 4
Folge 4: Mit dem Rücken zur Wand

44 Min.Ab 12

Bei einem Mountainbike-Unfall in der Eifel wird ein junger Mann schwer verletzt. Niemand kann sich erklären, warum er plötzlich voller Panik aus dem Unterholz gerannt kam, doch dann kommen die Spezialisten einem Vorfall auf die Spur, durch den noch jemand in Gefahr schwebt. - Zwei Schülerinnen wurden im Sportunterricht verletzt. Anfangs sieht alles wie ein gewöhnlicher Unfall aus, doch dann entdeckt der Arzt ein lebensgefährliches Geheimnis.

