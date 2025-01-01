Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Missglückte Bergwanderung

SAT.1Staffel 5Folge 2
Missglückte Bergwanderung

Missglückte BergwanderungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 2: Missglückte Bergwanderung

44 Min.Ab 12

Auf einem Wanderausflug wird ein Junge vermisst. Auch sein Vater ist spurlos verschwunden. Überall lauern abschüssige Stellen und schroffe Felswände. Und dann ist plötzlich ein Schuss zu hören. - Ein 19-jähriger stürzt eine Treppe hinunter. Was hat die Einstichstelle an seinem Gesäß damit zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen