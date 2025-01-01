Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 2: Missglückte Bergwanderung
44 Min.Ab 12
Auf einem Wanderausflug wird ein Junge vermisst. Auch sein Vater ist spurlos verschwunden. Überall lauern abschüssige Stellen und schroffe Felswände. Und dann ist plötzlich ein Schuss zu hören. - Ein 19-jähriger stürzt eine Treppe hinunter. Was hat die Einstichstelle an seinem Gesäß damit zu tun?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1