SAT.1Staffel 5Folge 9
Folge 9: Into the Wild

44 Min.Ab 12

Als ihre Söhne nicht von ihrem Campingausflug in die Wildnis zurückkehren, schlägt eine besorgte Mutter Alarm. Zu Recht, wie sich herausstellt: Denn nicht nur die jungen Männer, sondern auch ihre erfahrere Führerin sind in große Not geraten. - Ein junger Mann wird von seiner Mutter nach einem Fahrradsturz ins Krankenhaus gebracht. Wie konnte es zu dem Unfall kommen? Der Arzt hat einen schwerwiegenden Verdacht!

