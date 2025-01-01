Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Falsche Bonbons

SAT.1Staffel 5Folge 140
Falsche Bonbons

Falsche BonbonsJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 140: Falsche Bonbons

44 Min.Ab 12

Ein kleiner Junge ist alleine in der Wohnung, nachdem er seine Mutter aus Trotz ausgesperrt hat. Nicht nur das unklare Bauchweh des Jungen bereitet der Mutter Sorge, sondern auch der Rauch, der plötzlich aus der Wohnung austritt. - Eine geistig verwirrte Frau sorgt für Aufregung in der Notaufnahme. Leidet sie mit Mitte 40 womöglich schon an Demenz? - Was zwei Jungs am Strand finden und für Juwelen halten, stellt sich als etwas ganz anderes heraus ...

