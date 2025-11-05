Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Prothesenattacke

SAT.1Staffel 5Folge 154vom 05.11.2025
Die Prothesenattacke

Die ProthesenattackeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 154: Die Prothesenattacke

44 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Eine Frau wird von einem Rollerfahrer erfasst und verletzt. Während der Notarzt sie behandelt, gibt es plötzlich einen Hinweis auf ein zweites Unfallopfer. - Beste Freundinnen erzählen sich alles? Von wegen! Eine Frau will auf keinen Fall, dass ihre Schulfreundin erfährt, was sie für ein zurückgezogenes und trostloses Leben führt. - Auf einer Raststätte kommt es zu einem Unfall. Doch zur Verwunderung der Unfallverursacher bietet ihnen der Geschädigte Geld.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen