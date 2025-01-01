Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der Schmarotzer-Bruder

SAT.1Staffel 5Folge 157
Der Schmarotzer-Bruder

Der Schmarotzer-BruderJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 157: Der Schmarotzer-Bruder

44 Min.Ab 12

Bei einer jungen Familie hängt der Haussegen schief. Seitdem der Bruder der Ehefrau eingezogen ist, geht es im Haus drunter und drüber. Dann kommt es zu einem folgenschweren Unfall, und plötzlich steht ein schrecklicher Verdacht im Raum ... - Eigentlich wollte eine junge Frau ihren Vater in der Klinik besuchen. Doch dann wird plötzlich ihre Schwester eingeliefert. - Ein siebenjähriger Junge ist spurlos verschwunden. Seine Eltern suchen ihn verzweifelt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen