Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 160: Kein Burgfrieden
44 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12
Ein Familienausflug auf einer Burg endet für eine Mutter in einem Alptraum: Nicht nur ihre beiden Söhne sind spurlos verschwunden, auch ihren Mann kann sie plötzlich nicht mehr wiederfinden. - Ein kleines Mädchen ist vom Klettergerüst gestürzt und nicht ansprechbar. - Schock für die Klassenlehrerin einer Gesamtschule. Eine Referendarin und drei ihrer Schülerinnen sind von einem Waldausflug nicht mehr zurückgekehrt. Ein Suchtrupp wird alarmiert.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1