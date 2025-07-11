Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 160vom 11.07.2025
44 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12

Ein Familienausflug auf einer Burg endet für eine Mutter in einem Alptraum: Nicht nur ihre beiden Söhne sind spurlos verschwunden, auch ihren Mann kann sie plötzlich nicht mehr wiederfinden. - Ein kleines Mädchen ist vom Klettergerüst gestürzt und nicht ansprechbar. - Schock für die Klassenlehrerin einer Gesamtschule. Eine Referendarin und drei ihrer Schülerinnen sind von einem Waldausflug nicht mehr zurückgekehrt. Ein Suchtrupp wird alarmiert.

SAT.1
