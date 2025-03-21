Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Übel und gefährlich

SAT.1Staffel 5Folge 166vom 21.03.2025
Übel und gefährlich

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 166: Übel und gefährlich

44 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12

In einer Jugendstrafanstalt kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall: Bei einem Basketballspiel stürzt einer der Bewohner und verletzt sich. Handelte es sich hier etwa um einen gezielten Angriff? - Ein Schüler kippt während einer Adventsfeier um und wird von seinem Vater in die Notaufnahme gebracht. Doch nicht nur der Zustand des Jungen macht dem Arzt Sorgen, auch seinem Vater geht es zusehends schlechter. Was steckt hinter seiner zunehmenden Verwirrung?

SAT.1
