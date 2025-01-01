Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 19: It's Raining Men
44 Min.Ab 12
Ein Mann ist aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses auf ein Autodach gestürzt. Die Besitzerin des Pkw kennt den Verletzten - es ist der Freund ihrer Tochter, doch diese öffnet nicht. - Eine halbnackte Metzgerin wird unterkühlt eingeliefert, nachdem man sie in einer der Tiefkühlzellen gefunden hat.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
