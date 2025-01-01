Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 76: Brennende Leidenschaft
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zu einem Feuer in einem Wohnhaus gerufen. Die Brandquelle ist nicht auszumachen und in den Flammen wird ein Mann vermutet. Eine Suche auf Leben und Tod beginnt, bei der die Rettungskräfte auf seltsame Umstände stoßen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
