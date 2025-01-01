Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 95: Wettlauf gegen die Zeit
44 Min.Ab 12
In einem unübersichtlichen Gebäude ist ein Brand ausgebrochen und die Spezialisten müssen alle Verletzten finden und bergen. Plötzlich sind die Feuerwehrleute eingeschlossen und ein Opfer schwebt in Lebensgefahr .... - Ein junger Mann läuft vor der Klinik in ein Auto. Er ist wie von Sinnen und war zuvor offenbar Opfer eines Verkehrsunfalls. Die Spezialisten der Polizei finden den Unfallwagen - aber vom Fahrer des Wagens, dem Vater des Jungen, fehlt jede Spur ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1