Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 96: Misses Messie
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zu einer Schrebergartensiedlung gerufen, wo eine Frau in ihrem Häuschen schwer gestürzt ist. Die Patientin lebt in bedenklichen Zuständen, die den Einsatz der Rettungskräfte massiv erschweren und große Sorge um ihre geistige Verfassung auslösen. - Eine Köchin für scharfe Spezialitäten kommt mit verbrühten Händen in die Notaufnahme. Bei der Behandlung hustet die Patientin plötzlich Blut und der Arzt muss eine Notfall-Magenspiegelung anordnen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
