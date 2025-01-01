Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Aufs falsche Pferd gesetzt

SAT.1Staffel 9Folge 1
Aufs falsche Pferd gesetzt

Aufs falsche Pferd gesetztJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 1: Aufs falsche Pferd gesetzt

44 Min.Ab 12

Ein Mann wird auf offener Straße verprügelt, der Angreifer folgt ihm und dringt schließlich in sein Haus ein. In ihrem Versteck bangen der Mann und seine Ehefrau um ihr Leben. - Ein werdender Vater ist in einen Stacheldrahtzaun gefallen. Die äußeren Wunden sind versorgt, doch sein lebensbedrohlicher Blutfettgehalt stellt die Spezis vor ein Rätsel. - Eine Frau ertappt zu Hause ihre nackte und blutverschmierte beste Freundin. Alles spricht dafür, dass ihr Ehemann sie betrügt ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen