Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 1: Aufs falsche Pferd gesetzt
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird auf offener Straße verprügelt, der Angreifer folgt ihm und dringt schließlich in sein Haus ein. In ihrem Versteck bangen der Mann und seine Ehefrau um ihr Leben. - Ein werdender Vater ist in einen Stacheldrahtzaun gefallen. Die äußeren Wunden sind versorgt, doch sein lebensbedrohlicher Blutfettgehalt stellt die Spezis vor ein Rätsel. - Eine Frau ertappt zu Hause ihre nackte und blutverschmierte beste Freundin. Alles spricht dafür, dass ihr Ehemann sie betrügt ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1