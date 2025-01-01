Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 9: Schnee, der aus Dosen fällt
44 Min.Ab 12
Nachdem ein Auto gegen eine Mauer gekracht ist, ist der Fahrer spurlos verschwunden. Hatte der Mann den Wagen seiner Mutter als Koks-Taxi missbraucht? - Nach einem E-Bike-Unfall sind ein Vater und seine Tochter verletzt. Der Fahrradfahrer ist sich sicher: Die Tochter wurde ihm im Streit vor das Bike geschubst. - Zwei Pärchen machen zusammen Urlaub. Als die Frauen von einem Ausflug zurückkehren, finden sie nur noch einen der beiden Männer vor. Er blutet und ist bewusstlos.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1