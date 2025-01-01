Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schnee, der aus Dosen fällt

SAT.1Staffel 9Folge 9
Folge 9: Schnee, der aus Dosen fällt

44 Min.Ab 12

Nachdem ein Auto gegen eine Mauer gekracht ist, ist der Fahrer spurlos verschwunden. Hatte der Mann den Wagen seiner Mutter als Koks-Taxi missbraucht? - Nach einem E-Bike-Unfall sind ein Vater und seine Tochter verletzt. Der Fahrradfahrer ist sich sicher: Die Tochter wurde ihm im Streit vor das Bike geschubst. - Zwei Pärchen machen zusammen Urlaub. Als die Frauen von einem Ausflug zurückkehren, finden sie nur noch einen der beiden Männer vor. Er blutet und ist bewusstlos.

SAT.1
