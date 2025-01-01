Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 11: Gleich blüht dir was
44 Min.Ab 12
Der Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt findet in einem Versteck eine große Geldsumme und wird kurze Zeit später von Zollbeamten verletzt aufgefunden, die die nicht gezahlten Kfz-Steuern abmahnen wollten. Als dann der Werkstatt-Chef flüchtet, ist klar: Hier geht es um mehr! - Ein Mann verletzt sich, nachdem er einen Einbrecher gestellt hat. Seine Nachbarin fährt ihn in die Klinik, doch weder die Ehefrau noch die Tochter kennen die Frau ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1