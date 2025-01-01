Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Der falsche Fahrer

SAT.1Staffel 9Folge 8
Der falsche Fahrer

44 Min.Ab 12

Ein Fahrdienstleister verletzt sich schwer bei einem Unfall. Doch warum saß er überhaupt in dem Wagen, wenn er vor 2 Wochen seinen Führerschein abgeben musste? - Eine Frau stürzt bei Gartenarbeiten von einem ihrer Obstbäume auf das Grundstück ihres Nachbarn. Hat der streitsüchtige Nachbar den Sturz der Mutter provoziert? - Als eine Frau im Haus der Eltern ihres Freundes vorbeischauen will, findet sie ihren Liebsten verletzt im Wohnzimmer liegen. Ein Überfall?

SAT.1
