Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 8: Der falsche Fahrer
44 Min.Ab 12
Ein Fahrdienstleister verletzt sich schwer bei einem Unfall. Doch warum saß er überhaupt in dem Wagen, wenn er vor 2 Wochen seinen Führerschein abgeben musste? - Eine Frau stürzt bei Gartenarbeiten von einem ihrer Obstbäume auf das Grundstück ihres Nachbarn. Hat der streitsüchtige Nachbar den Sturz der Mutter provoziert? - Als eine Frau im Haus der Eltern ihres Freundes vorbeischauen will, findet sie ihren Liebsten verletzt im Wohnzimmer liegen. Ein Überfall?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1