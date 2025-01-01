Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 10: Die Farbe der Wahrheit
44 Min.Ab 12
Ein Lehrer verletzt sich schwer, als er einen diebischen Schüler verfolgt. Der Junge wird gestellt, das gestohlene Gut tatsächlich bei ihm sichergestellt. Doch dann nimmt der Fall eine unerwartete Wendung. - Nachdem ein Mann sein verletztes Date in die Notaufnahme gebracht hat, fällt er im Wartebereich in einen tiefen Schlaf. Was ist los? - Eine Frau verunglückt am Straßenrand mit ihrem Fahrrad. Es kommt der Verdacht auf, dass sie Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1