Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 13: Der gemachte Mann
44 Min.Ab 12
Als eine Frau ihren Bruder besuchen will, flüchtet eine Fremde aus seinem Fenster und verletzt sich. Was ist da vorgefallen? - Ein cholerisch-wütender Teenager wird in die Notaufnahme gebracht. Von seinem Gesicht schält sich die Haut. Niemand kann sich seinen Zustand erklären, bis der Arzt unter dessen Kleidung schaut. - Als die Ehefrau eines Entfesslungskünstlers ihren Mann bei Theaterproben besuchen will, findet sie dessen Assistentin verletzt und bewusstlos auf.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
